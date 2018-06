Acuario – Domingo 3 de junio del 2018: la Luna en tu signo influye en tu ser interno

Amor

Tus posibilidades de reconciliación y arreglos sentimentales son muy altas en estos momentos. Si el amor de tu vida se alejó no te eches a morir pensando que se acabó la felicidad para ti. Cada tiempo tiene lo suyo, no pierdas las esperanzas.

Salud

Los aspectos planetarios de hoy te ayudarán a salir bien de un trastorno físico relacionado con una caída, accidente o quemadura. Sin embargo, concéntrate más a la hora de hacer tus cosas para que las distracciones no te creen problemas.

Trabajo



Un movimiento laboral imprevisto puede causarte algunas inquietudes. No te dejes llevar por murmuraciones ni comentarios tendenciosos. Si has estado haciendo lo correcto no tienes por qué sentirte amenazado. Todo saldrá bien.