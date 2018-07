Acuario – Domingo 22 de julio de 2018: un fin de semana como no lo esperabas

Las cuestiones económicas y laborales están tomando un buen rumbo, pero no te confíes en tus logros y continúa inventando, estudiando, innovando, no olvides que el cambio es lo único constante en el Universo. El amor te sonríe, cuídalo y no lo malogres con escenas de celos o peleas ahora que comienza a regir tu signo opuesto.