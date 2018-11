Acuario – Domingo 18 de noviembre de 2018: la Luna continúa influyendo en tu ser interno

No arriesgues tu dicha por una aventura efímera, abre tu corazón y dile a esa persona lo que estás sintiendo Aprópiate de ese derecho que tienes a ser feliz y no sigas pensando que mañana o pasado es tu día.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna



Es muy probable que recibas un dinero, pero a diferencia de otras veces deberás ser muy callado y no comentarlo con nadie, ni siquiera con los más íntimos porque empezarían a pedirte prestado, no podrías negarte y perderías mucho de lo ganado. No se trata de ser tacaño sino de no dejarte manipular que son dos cosas distintas.