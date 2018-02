Acuario – Domingo 18 de febrero 2018: este nuevo año de vida empieza muy bien

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Piscis moviéndose hacia Aries. Comienza a regir el signo de Piscis, Mercurio entra directo en Piscis. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Urano sigue en tránsito por Aries.

Ha terminado tu ciclo de cumpleaños como sabes pues ya desde hoy estamos en Piscis. Me refiero por tanto a tu “nuevo año de vida” que ha comenzado y debe estar presente en todo lo que hagas y vivas. Lo que has aprendido te servirá de experiencia pues sabes que no hay fracasos sino lecciones en la vida para crecer. Esa actitud abierta de tu signo del elemento aire es la que te ayudará a proyectarte al futuro sin dejar de vivir el presente. Hoy inicias un ciclo nuevo en el que vas a descubrir muchas cosas dentro de tu realidad existencial que no habías descubierto, la vida te ofrecerá muchas oportunidades.



Cómo conquistar a un Acuario Veamos algunas características de los nativos de Acuario en el amor para que sepas cómo ganarte su corazoncito. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Los acuarios son muy independientes, por eso no son demasiado apasionados ni demuestran con facilidad sus sentimientos. Además, les cuesta trabajo abrirse ante cualquiera; necesitan saber que la persona es de su confianza, así que de entrada habrá que saber cómo romper el hielo. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Para llamar la atención de un Acuario no se necesita solamente ser guapo, sino que más allá del físico, les gusta sentirse atraídos a nivel mental e intelectual. Alguien que tenga un carisma y sentido del humor que les haga sentirse cómodos y tranquilos, no nada más que tengan un buen físico. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A Acuario le preocupa mucho el prójimo, sobre todo su familia y amigos cercanos. Debes saber que se desvive por los demás, muchas veces antes de conseguir el beneficio propio. Así que podría ser que anteponga eso a iniciar un romance que no sabe si le hará bien, por lo que es doble trabajo. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Un Acuario, además de ayudar al prójimo, ve a alguien desvalido y de inmediato le ofrece su apoyo, no importa si al final pueda o no hacer algo por ellos o sea una causa perdida. Pero cuidado con usar eso como una estrategia de conquista, porque si lo estás fingiendo, lo notará de inmediato y te mandará a volar. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Como son muy independientes, tampoco estarán rompiéndose la cabeza por ver dónde, cómo o cuándo encontrar el amor. Cuando les llega, eso sí, son muy fieles y apegados, pero no esperes tampoco que mueran de amor ya que no es lo esencial en sus vidas. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Usualmente un Acuario encuentra el amor entre su entorno, con gente que ya conoce y que le puede recomendar y hablar de la persona. No se meterá con ningún desconocido sino que preferirá tener referencias o conocerlo con anterioridad. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir En el día a día, Acuario hará todo lo fácil que le sea posible la relación, estando ahí y apoyando a la otra persona. No le gusta imponer su posición u opinión y tampoco cederá ante el otro por evitarse alguna pelea o discusión. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Acuario no es demasiado amante del compromiso. Prefiere la libertad a atarse de forma absoluta de por vida. Eso sí, si siente que ha encontrado a la persona de sus sueños, entonces se deja cazar y se mantiene fiel y cariñoso. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La gran sociabilidad de un Acuario es algo que comparte con otros signos como Sagitario. Además de su independencia, tienen gran encanto, idealismo y ganas de entregarse al prójimo. Son muy humanos y afectivos. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Como buen signo de aire, Acuario sabe seducir y conquistar, y asimismo saben cuándo dejarse enamorar. Como mencionamos, cuando se siente estimulado a nivel mental o intelectual, sabrá que esa personita le está ganando y se lo hará saber para que caiga redondito. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir El lado romántico de un Acuario también puede ser muy contradictorio ya que, así como saben lo que les gusta, también pueden tener trabajo en expresar realmente sus sentimientos ante su pareja y eso puede ocasionar frustraciones en la relación. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por eso, Acuario no será una persona que esté diciéndote todos los días que te quiere o te adora o lo mucho que siente por ti pero en cambio sí será alguien que demostrará día a día que está ahí para su pareja cuando se le necesite. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Los nativos de Acuario también son muy impredecibles y llenos de excentricidades. No les gusta la monotonía pero sí valoran mucho la estabilidad; quieren a alguien que los mantenga "en línea" pero también que sepan cuándo es que necesitan algo más en la relación. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Hablando de ser excéntricos, parece que navegan en su propio universo y es que lo suyo es hacer las cosas a su propia manera, de manera totalmente original y sorprendente. Si llegan con un regalo extraño o inusual, no es porque no sean detallistas, sino es su forma amorosa de decir que le importas. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También un Acuario es una persona muy sexual y aventurada en el amor. No puedes esperar que una relación con Acuario funcione si no llegas a sus expectativas entre las sábanas. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Cuando ya no quieren estar en la relación, un Acuario suele ser un tanto inseguro y puede ser que no dé el primer paso para terminar o también puede ser que huya sin recelo. Pero en cambio si los dejas tú, puede ser que no te den una segunda oportunidad en el amor. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Acuario busca una pareja que tenga una gran personalidad, que los desafíe a nivel intelectual y emocional, que sepa defender sus ideas y sean personas sinceras, leales y espontáneas, que les guste el sexo y la intimidad. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir

Amor



Lo que parecía un capricho, una aventura pasajera empieza a convertirse en algo serio y ahora, bajo el efluvio de la Luna en Piscis y este signo en el horóscopo estás muy sensitivo y alerta, el amor no es esconde de tu vida sino se presenta y cuando así ocurre no debes dejarlo escapar, Acuario.



Frase del día: el futuro es el mundo de mis sueños, pero mi realidad está aquí y ahora, en mi presente.





Salud



Los asuntos relacionados con tu piel no deben ser tomados a la ligera. El uso de un buen humectante te ayudará a evitar la resequedad y si vas a exponerte a los rayos ultravioletas del Sol no olvides la protección solar en todo momento.

Trabajo



Estarás haciendo algo nuevo que te satisfará plenamente. Tu manera de enfrentar y resolver los problemas laborales que surjan te ganarán amigos y colaboradores pues tu creatividad acuariana será el motor y ejemplo que inspirará a los demás.

Dinero y fortuna



No te preocupes si ahora te falta algún dinero y tómalo más bien como una experiencia para que en el futuro no se repitan esas situaciones que te causaron el problema en primera instancia. Ahora sabes qué hacer para no incurrir en los mismos errores, tomarás medidas y recuperarás inversiones.



publicidad

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad creativa y de ver más hacia adelante que otros.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Acuario: depender de los demás cuando es necesario que dependas más de ti mismo.

¿Qué debo evitar?: las actitudes indolentes e irresponsables en el trabajo.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra.

Si estás soltero o soltera: no será por mucho tiempo pues ya se vislumbran parejas sentimentales en tu horóscopo.