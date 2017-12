Acuario – Domingo 17 de diciembre 2017: No desoigas la voz de tu ser interno

Noticiero astrológico: La Luna está en Sagitario acercándose al último novilunio del año. Los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Ceres siguen retrógrados.

El tono que te envuelve ahora es gastador, así que debes apretarte el cinturón y no echar por la borda tus recursos. Deberás ser muy fuerte para resistir la tentación de incurrir en gastos extras en esta temporada. No calmes tus ansiedades acudiendo a las compras como válvula de escape pues no sería conveniente, malgastarías dinero y derrocharías recursos. Tú, como acuariano, eres un ser sensible y lleno de posibilidades internas, aplica esas cualidades en tu vida amorosa y verás cómo con tus palabras y acciones conquistas lo que te parecía imposible.



Amor

Un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás.

Salud

Trata de mantenerte dentro de un régimen alimenticio ligero porque las combinaciones planetarias no favorecen los hartazgos. Las cenas abundantes pueden causarte malestar y trastornos digestivos durante la noche.

Trabajo

Urano emite un efluvio positivo hacia un sector laboral específico de tu vida. El trabajo con animales está altamente favorecido si tu área de ocupación es la veterinaria, las tiendas de mascotas o cualquier otro tipo de actividad similar.

Dinero y fortuna

Evade con tacto las situaciones comprometedoras si vas a reunirte con asociados comerciales que estén compitiendo entre sí. No te guíes por las apariencias y ten mucho cuidado a la hora de emitir opiniones respecto a dinero o contratos.