Acuario – Domingo 15 de julio de 2018: la buena noticia es que todo llegará en su momento

No te desalientes por un contratiempo o revés sino más bien alégrate tomándolo como lo que es: una buena experiencia. En la vida no hay fracasos sino lecciones para aprender.

Si algo te está dando vueltas en la mente respecto a tu pareja y no sabes enfrentar la situación, en vez de ponerte en un tono enigmático y secreto que tanto irrita, di lo que sientes porque la persona amada no va a adivinar si no le cuentas. Actúa con la espontaneidad que caracteriza tu signo fresco del elemento aire.