Acuario – Domingo 11 de febrero 2018: nuevos intereses atraerán mucho tu atención

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Capricornio. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Urano sigue en tránsito por Aries.

Tu capacidad de concentración estará muy acentuada. En esta mañana y durante las horas del día gozarás de más claridad mental para encontrar soluciones a las dificultades que has tenido en la semana pasada. No habrá nada que lamentar si haces las cosas con tiempo y no dejas nada a la casualidad. Sentirás el impulso o la necesidad de comunicarte con alguien que en estos momentos está lejos de ti y al hacerlo te enteras de diferentes situaciones que hasta ahora ignorabas. Sin embargo, sabrás canalizarlas todas de una manera idónea, sin mayores complicaciones. Una noticia inesperada te conmueve y alerta.



Cómo prepararse para recibir el año nuevo chino El año nuevo chino es un evento muy especial, en China ya que es el momento del año cuando más viajan sus ciudadanos para poder estar junto a sus familiares en las celebraciones que son muy elaboradas, desde regalos, fuegos artificiales, danzas tradicionales, comidas especiales y mucho más. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El color afortunado del año nuevo chino es el rojo, por eso vemos muchas personas vestidas con ese color. Otros pintan la puerta de la casa de rojo para atraer la prosperidad. Ese día no se usan ropas blancas a menos que se esté guardando algún luto. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El año nuevo chino comienza el día 15 de febrero a las 21:08 horas tiempo universal con el novilunio en el signo de Acuario que marca el inicio de año nuevo lunar. Debido a los diferentes horarios en el planeta el año puede empezar el día 15 o el 16 según el lugar en que vivas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante este periodo, se produce la mayor migración humana del planeta, el "movimiento de primavera" con millones de personas viajando a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con sus familias . Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Domingo 11 de febrero 2018

Cuando falten 4 días para el comienzo del año nuevo chino, el año del Perro de Tierra, te damos las siguientes recomendaciones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Preparación: Los signos que deben prepararse son la Rata, el Buey y el Tigre. El nuevo año comienza en enero o febrero según el año que se trate. Para saber cuál es tu horóscopo chino si naciste entre los meses de enero o febrero de algunos de estos años visita la sección del horóscopo chino. Los signos que deben prepararse son la Rata, el Buey y el Tigre. El nuevo año comienza en enero o febrero según el año que se trate. Para saber cuál es tu horóscopo chino si naciste entre los meses de enero o febrero de algunos de estos años visita la sección del Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El día del año nuevo chino, el inicio del año del Perro de Tierra coincide también con el novilunio de Acuario y el primer eclipse solar del año.

Color que se recomienda usar: el púrpura Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Signo Rata - los nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008:

Limpia tu casa completamente, no dejes nada sin revisar, mueve los muebles de sus lugares, limpia detrás de neveras, estantes, todo debe estar organizado y limpio porque en la medida que lo hagas atraerás la prosperidad a tu hogar. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir El Buey - los nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009:

Día de limpieza interior, procura pasarlo consumiendo frutas frescas, evitando fritangas y comidas grasosas, toma té verde, no dejes de comer hoy berro o espinacas que te ayudarán en ese propósito. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tigre - los nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010:

Recicla, revisa tus armarios y elimina las ropas que no usas, haz un paquete y dónalas a alguna institución de ayuda a las personas necesitadas. Importante: no te deshagas de esas ropas porque estén manchadas o rotas sino porque ya no las usas tal vez porque no te sirvan o están pasadas de moda. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir ¡Te invitamos a que de aquí al jueves 15 que llega el Año Nuevo chino regreses a esta galería para ver qué más hacer en la semana! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Amor



Has aprendido de tus experiencias pasadas. Atiende a tu voz interior, no te dejes llevar por ofuscaciones, y mucho menos por apariencias. Algo que podría parecer una infidelidad o falta de confianza no lo es. Las cosas son según el prisma con que se miran.



Frase del día: si quiero aumentar mis ingresos debo comenzar poniendo mis asuntos en orden.





Salud



No te impacientes si no ves resultados inmediatos a los tratamientos que estás aplicando en tu vida. Recuerda que los medicamentos requieren su tiempo de proceso y asimilación metabólica y si te vuelves ansioso causarías más problemas.

Trabajo



Tómate tu tiempo responsablemente en lo que estás haciendo sobre todo si es una tarea nueva para ti con la cual no estás familiarizado. Debes proponerte una disciplina, y cumplirla. Tú sabes cómo seguir tus metas de una manera consecuente, y ahora lo podrás hacer efectivamente.

Dinero y fortuna



Aprende a reconocer a identificar tus límites y no tomes para ti más de lo que puedes abarcar porque entonces perderías energía y dinero, recursos y tiempo. Hay cosas buenas esperando por ti, pero no insistas en hacerlo todo tú solo, necesitas apoyo



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un viaje corto, inesperado, acompañado por alguien que vale la pena.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Acuario: la desconcentración, la falta de atención.

¿Qué debo evitar?: los comentarios irresponsables.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra.

La relación más tensa: sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra, un poco menos con Géminis.

Si estás soltero o soltera: se acerca una etapa social muy divertida.