Actriz que encarnó a Jenny Rivera pierde la voz (por ahora)

Este 14 de enero Luz Ramos, la actriz que interpreta a la reportera 'Laura García' en la telenovela 'Caer en Tentación', fue intervenida quirúrgicamente para retirarle un quiste y nódulos de las cuerdas vocales, padecimiento que debía atender desde que se grababa la serie ' Su Nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí', y por el que incluso la actriz tuvo que ser doblada en las canciones, ya que corría el riesgo de dañar más su voz.





Ahora, tras terminar las grabaciones de la telenovela, la actriz decidió someterse a este tratamiento para terminar con dicho padecimiento, por lo que deberá permanecer 7 días sin hablar para asegurar el total descanso de sus cuerdas y, por lo tanto, una correcta recuperación.





Como es costumbre Luz Ramos, quien es muy activa en sus redes sociales, compartió de buen humor que estaba por entrar al quirófano y, posteriormente, con bromas declaró el buen resultado de la operación, dando a conocer que por indicación de los médicos tendría que pasar una semana sin hablar; además bromeó asegurando que iniciarían rumores de que se había sometido a alguna cirugía estética.



Las y los envidiosos dirán que no me operé mi quiste y nódulo en las cuerdas vocales, ellos dirán que me hice la lipo y me puse pompas o cositas así 😁🙄🙇🏽‍♀️🤣 ya me los imagino jajajajaa (lo que hace el no poder hablar) pic.twitter.com/0bY45TASRe

— Luz Ramos (@LuzRramos) 14 de enero de 2018