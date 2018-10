¡Preparen las palomitas! Khabib Nurmagomedov retó a Floyd Mayweather Jr.

A pesar de haber vencido a Conor McGregor en la pasada velada de UFC 229, Khabib Nurmagomedov aún no está satisfecho y ahora tiene la mira puesta en nada más y nada menos que Floyd Mayweather Jr.

“Vamos Floyd, estoy listo para pelar ahora mismo. 50-27 vs 27-0, dos sujetos que nunca han perdido, vamos ¿por qué no?... En la selva sólo hay un rey y obviamente soy yo porque él (Mayweather) no pudo derribar a McGregor, pero yo lo hice fácilmente. Está bien, vamos”, expresó.