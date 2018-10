¡Tremendo zafarrancho! Nurmagomedov somete a McGregor en el cuarto round y enloquece

Pero el ruso también supo contrarrestar la velocidad y el contragolpeo de McGregor, quien se vio sorprendido en la segunda ronda con un demoledor volado de derecha del campeón. Si el irlandés no quedó "fumigado" fue gracias a su gran preparación física que le permitió seguir peleando.

Luego de ganar, Nurmagomedov enloqueció, no hay otra forma de describirlo. El ruso se acercó a McGregor como si no hubiera tenido suficiente con la victoria. Momentos después saltó fuera del octágono y se fue a golpes sobre Dillon Danis, no antes sin haberlo amenazado y señalado.