¡Perdona pero no olvida! Nurmagomedov amenaza con renunciar a la UFC

"Me gustaría hablar con UFC. ¿Por qué no despidieron a nadie cuando el equipo (de McGregor) atacó el autobús y lastimaron a un par de personas? Pudieron haber matado a alguien. ¿Por qué nadie dijo algo sobre los insultos contra mi país, religión, nación, y familia?"

¿Por qué castigar a mi equipo cuando ambos equipos estuvieron involucrados? Si dicen que yo empecé, no estoy de acuerdo, terminé lo que él (McGregor) empezó".

En todo caso, yo debería estar suspendido. Zubaira Tukhugov no tiene nada que ver. Si creen que me quedaré callado, entonces están equivocados. Cancelaron la pelea de Zubaira y ahora lo quieren despedir porque golpeó a McGregor. Pero no se olviden que Conor fue quien golpeó a mi hermano primero, vean el video".