Neymar agradece en redes la derrota en Champions ante el Real Madrid

Obrigado meu Deus por todos os momentos que tenho no futebol, principalmente os mais difíceis! 🙏🏽 “Nunca te disse que a caminhada seria fácil, mas sim que valeria a pena” 🙏🏽

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Feb 15, 2018 at 3:57pm PST