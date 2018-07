Los mejores futbolistas del Mundial de Rusia 2018 y candidatos al Balón de Oro del torneo

En un equipo lleno de estrellas, Lukaku ha sido la que más ha brillado y no solo por los cuatro goles que lleva que lo tienen peleando por el liderato de goleo. En la anotación que le dio la clasificación a Bélgica a los cuartos de final en un contragolpe letal ante Japón en el último segundo del partido no hubiera sido posible sin su habilidad para arrastrar marca y engañar a la defensa rival, al mismo tiempo. El espigado delantero del Manchester United podría convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo en los próximos cuatro años.

Aunque le atajaron un penal durante el partido, Modric fue el líder de una Croacia que se vio gris en los octavos de final ante Dinamarca, después de la impresionante presentación en fase de grupos. Que no quepa ninguna duda que Modric se llevará el Balón de Oro, o el premio The Best, o los dos este año, por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque un lugar en las semifinales eliminando a Rusia y por qué no en la final de este Mundial, despejaría cualquier duda.