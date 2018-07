¡Guante de oro! Memo Ochoa fue el único jugador con calificación destacada para México

GUILLERMO OCHOA (10): El mejor jugador de México durante la Copa del Mundo . Les detuvo tiros a Neymar al 24’, Gabriel Jesús al 32’, Coutinho al 47’, Paulinho al 58’, William al 63’, en el segundo gol brasileño incluso alcanzó a rozar, pero sus compañeros no lo auxiliaron. Evitó una goleada épica como en 2014 ante los brasileños.

EDSON ÁLVAREZ (5): Le costó la marca de Neymar, el ariete brasileño se lo llevó con facilidad en algunas jugadas, demostró que la marca sobre la banda no es lo suyo, fue amonestado por patear al astro brasileño y salió de cambio al 54’.

HÉCTOR HERRERA (6): Desde que exhibió un gran nivel ante Alemania, no volvió a rozar su tope. Se le notó lento, falto de ritmo y en el 21’ se tardó en rematar cuando Vela lo había habilitado a la entrada del área. Fue de más a menos en el certamen.

HIRVING LOZANO (5): No pudo desequilibrar, no fue el hombre determinante de la primera fase, lo intentó en el primer tiempo, pero después se fue diluyendo. Realizó con disparos de media distancia, pero en realidad no se sintió cómodo en ningún momento.