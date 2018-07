¡Basta, déjala trabajar! Buscando frenar el acoso sexual a periodistas durante el Mundial

"Esto no puede seguir así, no pueden seguir acosando mujeres de tal forma", señaló Cárdenas en su video.

Julia Guimarães, una reportera de SporTV de Brasil, se volvió popular en redes sociales debido a su respuesta cuando un hombre intentó besarla. Guimarães logró esquivar el beso e inmediatamente confrontó a su atacante diciéndole en inglés: "Eso no es respetuoso. Eso no está bien. Nunca le haga eso a una mujer, ¿OK?".

"No me había preparado para el comportamiento de una minoría de aficionados que complicaron enormemente no solo mi trabajo, sino el de muchas compañeras y compañeros reporteros. Periodistas de diferentes países y cadenas que, como yo, decidieron poner el foco sobre los gritos, empujones, tocamientos, besos, tirones de pelo, insultos y una larga lista de conductas que, no por repetidas, deberíamos considerar aceptables", leía el trino.