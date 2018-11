El PSG cobra revancha ante Liverpool recargado en su vertiginoso ataque

En la jugada inmediata, Alisson volvió a hacer alarde de sus grandes reflejos tapando a dos manos un remate de palomita de Thiago Silva . El cabezazo del zaguero, y compañero suyo en Brasil , no contaba por fuera de lugar pero fue buena atajada del cancerbero.

Sin embargo, Alisson no pudo hacer nada por evitar la caída de su arco al minuto 13 luego de un error defensivo del holandés Virgil van Dijk . El central rechazó mal un intento de pase de Mbappé y el lateral español Juan Bernat se avivó en el área y definió rápido el 1-0 del París .

Superando la media hora apestaba a gol con una jugada al contragolpe de Neymar que parecía el segundo. El brasileño encaró desde medio campo , abrió para Mbappé que buscó a Cavani , el rebote le quedó a Ney y el ‘10’ quiso definir de fantasía picándosela a Alisson que no se comió el engaño.

Con el segundo a la espalda, al Liverpool no le quedó de otra más que irse al frente y mostrar un poco de valor propio para apretar arriba. Mohamed Salah estaba perdido pero casi conecta un pelotazo de Jordan Henderson ante Buffon, y poco después los Reds obtuvieron su recompensa.

Di María se equivocó tirándose una barrida tardía detrás de Sadio Mané, el árbitro la había dejado correr, pero corroboró con su línea y marcó penalti. El silbante ignoró los reclamos airados del PSG y James Milner no falló. El tanque inglés no desperdició desde los once pasos y venció a Buffon para el descuento justo antes del descanso.