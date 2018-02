Paliza: Triste día de San Valentín para los mexicanos del Porto ante el Liverpool

FC Porto tenía la ilusión de salir con un buen resultado en casa, la mesa estaba puesta en la ida de los Octavos de Final de la Champions League; la realidad es que los dragones fueron ampliamente dominados por el Liverpool y perdieron el encuentro por marcador de 5-0.

Héctor Herrera y Diego Reyes gozaron de la confianza de Sergio Conseicao, quien los puso en la once titular del equipo portugués, ‘Tecatito’ Corona comió banquillo en el primer tiempo . ‘La pesadilla de San Valentín’ inició pronto, a los 25’ minutos tras una serie de rebotes y un fallo del portero José Sa, llegó el primer gol de Sadio Mané.

Para los 29’ minutos Mohamed Salah tuvo su oportunidad, un show, un espectáculo de dominio de la pelota que le permitió meterse prácticamente hasta la cocina del equipo rival en uno de los gestos más desfachatados de la presente Champions League.



En fotos: Liverpool humilló 5-0 a Porto y deja desahuciados a los mexicanos Liverpool dio un gran paso a los cuartos de final al vencer de visitante 0-5 al Porto en el juego de ida de octavos en Champions, con lo que espera el partido de vuelta para celebrar en casa la llave. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Los mexicanos Héctor Herrera y Diego Reyes fueron titulares en el Porto, mientras que en el banco estuvo Jesús 'Tecatito' Corona. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Liverpool fue agresivo desde el comienzo del partido e impuso condiciones a pesar de ser visitante en Portugal. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Porto intentó reaccionar por momentos pero sin mayor éxito en el terreno de los ingleses, que lucieron muy superiores. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir En medio de ese dominio, el senegalés Sadio Mane tuvo un remate libre al minuto 25 para poner arriba en el marcador al Liverpool. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Si bien ya era evidente el control visitante, el tanto le dio un impulso gigante para adueñarse del juego en el estadio Do Dragao. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como para confirmar su superioridad, el egipcio Mohamed Salah puso el 2-0 de visita al minuto 29 con una definición soberbia en la que mostró su dominio de balón y poder goleador. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir El 0-2 antes de finalizar el primer tiempo parecía una sentencia a favor de Liverpool, que obligaba a Porto a tener una reacción heroica. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Ambos equipos se fueron al descanso en medio de realidades muy distantes, uno lleno de confianza y el otro con una responsabilidad demasiado grande. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para el segundo tiempo, Porto intentó tener más el balón y para ello envió a la cancha al mexicano Jesús' Tecatito' Corona para buscar el descuento. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Sin embargo, dejarle espacios al Liverpool es un riesgo que Porto no supo asumir para evitar ser vulnerable en defensa. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Al minuto 8 del segundo tiempo, el camino a la goleada se abrió con el tanto de Mané, ante un Porto que daba ventajas de local. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los ingleses aguantaron aprovechando los espacios para atacar, con lo que las oportunidades del local se veían amenazadas por la embestida visitante. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Una nueva prueba de eso la dio el delantero Roberto Firmino al poner el 0-4 de visitante al minuto 14 del segundo tiempo. Sentenciada la serie. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir A punta de orgullo propio, Porto se acercó al arco del equipo inglés pero nunca fue suficientemente claro. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los atacantes del Porto fueron inofensivos para vulnerar a un Liverpool inspirado en la jornada. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Así apareció la humillación en Do Dragao con el 5-0 de Sané, la figura del partido con su 'hat trick', al minuto 40 del segundo tiempo. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Liverpool tuvo mayor entereza y eso se notó en el marcador final, que casi deja lista la llave para cuarto de final. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La alegría de Liverpool apenas tendrá que ser confirmada en Anfield en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Porto, donde militan los mexicanos Héctor Herrera, Jesús Corona y Diego Reyes, tiene un pie afuera de la Champions League, a la espera de un milagro. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir



Los dragones estaban desorientados, extraviados en la primera parte con un nivel de competencia muy lejos de lo mostrado por el equipo inglés.

En la parte complementaria las cosas no fueron distintas, solo se cambiaron algunos ‘actores’, ingresó finalmente ‘Tecatito’, pero su fútbol no le alcanzó para hacerle daño a los rivales, a quienes no les bató el festín, a los 53’ colocaban el 3-0, nuevamente Sadio Mané tenía apetito y se despachó con un nuevo gol,

Diego Reyes solo fue testigo del poderío del cuadro inglés.



La fiesta de Liverpool continuaba, un centro por la banda izquierda y un remate de Roberto Firmino enviaba a la pelota a dormir a los 70’ minutos. Uno más cerraría la cuenta; para Mané dos goles no eran suficientes y ceró su cuenta en tres a los 85’ minutos, nuevamente Diego Reyes nada pudo hacer.



Al final el 5-0 quedó en los cartones, con una ‘revancha’ para el próximo 6 de marzo, cuando los dragones intenten realizar una misión imposible en el estadio de Anfield.