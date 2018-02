Una leyenda del América, el jugador que inspiró la carrera de Héctor Herrera

El mediocampista del Porto y la selección nacional reveló los ídolos que tenía de niño y que lo inspiraron a crecer como futbolista.

La sorpresa se dio cuando Herrera reveló en una entrevista hecha por la UEFA que Cuauhtémoc Blanco era su ídolo de su niñez en gran parte por el carisma y habilidad del examericanista.

El volante del Porto también expresó su agrado por el fútbol que desplegaba Juan Román Riquelme con el Boca Juniors.



Los cinco mejores goles de Cuauhtémoc Blanco con el América



" Mi ídolo como mexicano siempre fue Cuauhtémoc Blanco, era un referente en el futbol mexicano por todo aquello que hacia dentro del campo, por el carisma y por la picardía que tenía jugando. En el futbol extranjero Riquelme es y será siempre el mejor del mundo".

Héctor abordó también la eliminatoria que sostendrá su equipo ante el Liverpool e n los octavos de final de la Champions League, comentando que el estudio del rival y el modo de dominar el juego serán las claves para salir airoso:

"Creemos mucho en nuestras hipótesis de clasificación, aunque estamos conscientes que no será fácil. Si no afrontamos la eliminatoria con la actitud correcta, no vale la pena que juguemos. Tendremos que estudiar muy bien al adversario y encontrar la mejor forma de abordar el partido”.