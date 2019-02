Icardi se debate entre el Napoli y la Juventus, mientras Wanda responde a rumores de infidelidad

Por otra parte, una supuesta infidelidad de Wanda Nara con Marcelo Brozovic tiene los ánimos ardiendo al interior del vestidor del Inter, de hecho, ya se plantea que el propio jugador croata y su compatriota, Ivan Perisic, no estarían dispuestos a mantenerse en el equipo si Icardi renueva. Por lo pronto, Wanda salió al cruce de las especulaciones.

“No hay ni hubo ninguna crisis. Las historias que salen son de gente con mucha fantasía y muy poco qué hacer en la vida. Estamos realmente bien y felices. No lo conozco (a Brozovic), nunca lo vi… Y mi marido es Mauro Icardi, no sé si me explico…”, indicó en entrevista a la revista Gente.