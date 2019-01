Zlatan Ibrahimovic se burla de Cristiano: “Jugar en la Juventus no es un desafío”

Esto es lo que CR7 afirmó primero: “Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que (Messi) viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto”, indicó el delantero de la Juventus en entrevista a la Gazetta dello Sport.