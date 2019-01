Con alabanzas a 'Tata' Martino y al talento sudamericano, comienza la 'era Frank de Boer' en Atlanta

"Hay un sentimiento de redención", reconoció. "Pero también tienes que aprender de tus errores y de la organización de los clubes. Crystal Palace a Inter no están tan bien organizados como Atlanta United. Aquí no hay ningún 'cadaver escondido en un armario'. Todo es claro y estructurado. Aquí solo debo concentrarme en el fútbol. Los cinco años y medio como entrenador del Ajax me costaron menos esfuerzo que el corto tiempo que estuve en Inter y Crystal Palace. Me salieron canas allí".