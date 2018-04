Zlatan Ibrahimovic asegura que va al Mundial: "Si iré, tengo un avión y volaré hasta allá"

CARSON, California -- Zlatan Ibrahimovic sí va a ir a Rusia 2018. Eso lo dejó en claro el propio delantero del LA Galaxy el jueves tras el entrenamiento del equipo. Lo que también quedó evidente es que no va a jugar el torneo con el seleccionado de Suecia.

Temprano en la mañana, la Federación de Suecia emitió un comunicado en el que anunciaba que Ibrahimovic no sería tenido en cuenta en la lista que entregue el seleccionador nacional Jane Andersson.

"No he leído los periódicos suecos todavía, porque la diferencia horaria es demasiado grande para mí. Tendré que esperar", señaló el delantero. "Como dije, no soy parte de la selección y eso es así desde hace casi dos años".

"Pero si voy al Mundial, Si voy a ir, es lo que he estado diciendo todo el tiempo", le dijo el sueco a la prensa. Y cuando se le preguntó si su presencia iba a ser como comentarista de televisión, Zlatan empezó a ser Zlatan. “No, porque yo siempre he dicho que los jugadores que hacen ese trabajo lo hacen porque necesitan atención, y yo no necesito atención”.

¿Entonces como irá al Mundial?, preguntó un periodista.

"Volaré allá. Tengo un avión y volaré hasta allá".



Intentando indagar más sobre el tiempo que el sueco invertirá en el Mundial y de qué manera ello afectará al LA Galaxy, porque posiblemente se pierda partidos de MLS, Ibrahimovic primero intentó explicarlo, “ninguno”, dijo acerca de los enfrentamientos que a lo mejor no esté con el equipo.

Y luego volvió a dejar ventanas abiertas. “La verdad es que no debo decirlo, es un tema privado del club y mío. No quiero darle esa ventaja a los rivales”.

La decisión de no ir a la Copa del Mundo fue, según el delantero del LA Galaxy, una combinación de factores en los que pesan su primera determinación de alejarse del equipo nacional. “Dejé de ser miembro del equipo nacional hace tres años”, dijo.

Zlatan aseguró que la gente está más preocupada por saber si él va a estar en Rusia 2018 que por entender o preocuparse de que esté completamente de vuelta jugando tras la dura lesión que vivió.



El nórdico tuvo palabras duras, a su manera, para la prensa. Al preguntársele si cree que la gente no tiene en cuenta que hay una persona detrás del futbolista, el delantero fue contundente, “Pero son todos”. Y se explicó, “Ustedes también. Nos convierten en la nueva naranja y cuando nos exprimen se acaba la naranja, pero les aseguro que esta naranja no se va a acabar”.

Para 'Ibra', la polémica creada hasta ahora en torno a su posible regreso al seleccionado nacional no le molesta. “¿Que si me incomoda? No. Me estoy divirtiendo”, aseguró.

Al preguntársele sobre México y lo que puede representar no tener que enfrentar a Ibrahimovic, Zlatan volvió a ser Zlatan. ¿ Puede México estar ahora tranquilo? “No, yo creo que Suecia es favorito para ganar el Mundial porque ellos son mejores sin Zlatan”.



El delantero del LA Galaxy no quiso dar más detalles de su situación, pero sí dejó una de sus frases con mucho picante. “No soy el sueco típico, tengo una historia diferente y represento a la nueva Suecia”.





Y se desmarcó de cualquier otra polémica, especialmente política. “Yo no hablo de política, yo represento lo que hago y lo que hago es jugar al fútbol”, dijo. “El fútbol es para todos. Es una religión que le da la bienvenida a todo el mundo”.

El delantero del LA Galaxy insistió que él ya cumplió su trabajo y tal como lo sintió hace tres años, es hora de que otros hagan ese trabajo.

Finalmente, Zlatan insistió en que se siente bien, ya logró ajustar su cuerpo al nuevo trabajo, zona horaria y necesidades del equipo. “Estoy perfecto”, insistió.