Paul Arriola con el Team USA: "A la gente se le olvida que los futbolistas también somos seres humanos"

Nacido en el Sur de California de familia mexicana, Paul Arriola debutó profesionalmente en Liga MX con Xolos de Tijuana en Liga MX y recién en 2017 lo hizo en la liga de su país con el D.C. United. Una de esas grandes decisiones del fútbol, como la de representar un seleccionado y no otro, cuando se tiene la doble nacionalidad.

“Tijuana fue siempre mi equipo, fue el equipo donde crecí, muy cerca de mi casa”, le dijo Arriola a FutbolMLS. “Me salía todo bien, jugaba frecuentemente con el ‘Piojo’ (Miguel Herrera ex entrenador de Xolos). Y ellos querían que yo estuviera también”.

Pero como todo en la vida, especialmente de los futbolistas, los momentos marcan las decisiones. “No tenía sentido venir a MLS antes”, aseguró. “Pero cuando regrese de la Copa Oro, llegó otro entrenador (Eduardo ‘Chacho’ Coudet) quien trajo dos jugadores en mi posición y yo sentí que necesitaba seguir jugando constantemente, por eso me motivé a salir”.





Cambios que afectan la carrera para bien o para mal, como la de representar un seleccionado nacional, tema de controversia a los dos lados de la frontera y reactivado por la decisión de Jonathan González. “Es una mezcla de cosas como familia, tiempo de juego, razones financieras”, aceptó el volante por fuera de DC United.

“El gran problema con mucha gente es que se olvidan que los futbolistas somos seres humanos”, profundizó. “Nos ven en televisión y en los medios y creen que nos conocen, pero lo que es importante para una persona puede no serlo tanto para otros”.

Para Arriola el fundamento de las decisiones pasa por una satisfacción. “Ser feliz, si yo estoy completamente feliz con mi vida, con mis cosas, con mis decisiones, entonces puedo jugar mejor y dar más. Se trata de ser honesto con uno mismo”.



Este 2018 será un año clave para Paul, quien tendrá su primera temporada completa con DC United, estrenando estadio y siendo parte constante del seleccionado nacional estadounidense.





“Con DC United tendremos pretemporada completa juntos, un sistema de juego diferente, adición de jugadores interesantes”, dijo al tiempo que confirmó que su contrato con el equipo de la capital del país es por tres años.

Arriola ya tiene claras las diferencias. ‘La gente se concentra en hablar solo de lo física que es la liga”, describió. “Pero cuando se trata de táctica, en Liga MX se busca respetar un estilo, tener espacios, tienes tiempo en la pelota. En MLS encuentras versatilidad táctica, planes de juego diferentes, novedades de equipo a equipo, es un crecimiento táctico notorio”.

Un asunto en el que Paul cree haya que poner atención es en el desarrollo de los juveniles. “Es cierto que la regla para internacionales que existe en LigaMX le bloquea el paso a muchos jóvenes. Pero en MLS hay que poner atención para que en el futuro, la gran cantidad de internacionales no cierren el camino a los juveniles”.



Para el volante de DC United una regla en el futuro para asegurarle minutos a los jóvenes podría funcionar en MLS. El otro lado de la moneda según él es que todos los involucrados están obligados a entregar lo mejor.





En lo que tiene que ver con el seleccionado nacional, Arriola reconoció que aún no deja de pensar en que no estarán en el Mundial de Rusia 2018. “Todavía no se me pasa la amargura”, aseguró. “Ni siquiera sé cuántos partidos del Mundial quiero ver, a lo mejor se va dando cuando arranque, pero no tengo muchas ganas”.

El sinsabor de todas formas no impide mirar al futuro, “tengo un sentido de responsabilidad aquí, de dar lo mejor cada día y ayudar a que este grupo de seleccionados puedan mostrar que el futuro está en buenas manos”.

Finalmente Arriola considera que sigue teniendo mucho que probar tanto a nivel de club como de selección y ese ánimo de ser y estar mejor fue parte de su decisión tanto al llega a DC United como estar en un campamento de selección en enero antes de su pretemporada regular.



