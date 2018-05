Los 'problemas' de 'Tata' Martino, que casi todos los técnicos de la MLS desearían para sí

¿Quién pudiera tener los 'problemas' que tiene Gerardo Martino? Eso es lo que muchos entrenadores de la MLS deben estar preguntándose por estos días, cada vez que desde los medios o en el ámbito de los aficionados se hace referencia a la disyuntiva que el entrenador argentino debe afrontar por estos días.

Atlanta United funciona bien, extremadamente bien, tras dos meses de competición en la temporada regular de la MLS. Tras la decepción de caer derrotados en el partido inaugural del año -como visitantes, frente a Houston Dynamo- los jugadores del equipo de 'las Cinco Bandas' demostraron que aquello fue apenas un mal sueño. Desde ese entonces el conjunto rojinegro no ha hecho más que cosechar buenos resultados y acumular un interesante invicto de siete partidos.



Ciertamente, Martino busca mantener el perfil victorioso de su plantel. Pero preservar la hoja de servicio del equipo sin derrotas no es algo que lo obsesione. Más importante para el exentrenador del FC Barcelona -y ahí se presenta el primero de sus 'problemas'- es dar con la manera de reunir a la mayor cantidad de talento dentro de su once titular.



Más en broma que en serio, 'el Tata' se ilusiona con la idea de -alguna vez- se le permite alinear desde el inicio a 14 jugadores, en lugar de 11. "Ahora que hay seis árbitros... Si siguen agregando árbitros quizás también podamos agregar jugadores", dijo el técnico en las últimas horas, según informa el periódico Atlanta Journal-Constitution.

¿Es una dificultad contar con más de once jugadores que hacen mérito para ser incluidos en el equipo inicial? Ciertamente, no. Pero a Martino le preocupa mantener el equilibrio y el ánimo positivo dentro de su plantel. El caso más evidente de esta situación se refleja en la recuperación del atacante Héctor Villalba, a quien hoy Martino debe 'buscarle' un lugar en su equipo tras superar una lesión.



Atlanta United es un equipo que gana (se impuso en 6 de sus últimos 7 partidos), gusta y golea. ¿Por qué alterar un equipo que responde de esa manera? Tras dos grandes resultados, como la victoria a domicilio frente a LA Galaxy y el triunfo en casa ante Montréal Impact, Martino parece estar inclinado a reiterar la alineación titular de esos dos partidos.

"Cuando estás en una racha como esa a veces es difícil hacer demasiadas modificaciones, más allá de las que sean realmente necesarias", explicó el exseleccionador de Paraguay y Argentina.



En su segundo año en la liga, Atlanta United cuenta con uno de los ataques más numerosos y profundos de toda la liga. iguel Almirón -elegido como el Jugador del Mes de abril- y Josef Martínez lideran la tabla de goleadores, con seis tantos cada uno. Ezequiel Barco, 'Tito' Villalba, Julian Gressel, Darlington Nagbe y hasta el prodigio en la ejecución de tiros libres que demuestra ser Kevin Kratz son sinónimo de gol en el equipo. Pero la alinación no puede basarse únicamente el futbolistas de perfil anotador.

"Pese a que tenemos un montón de grandes atacantes, no vamos a jugar con 10 atacantes en nuestro equipo", destacó Martino. "Por ejemplo, en el último partido contra Montreal hicimos entrar a Tito [Villalba] desde el banco en el descanso. Tenemos que hacer que el equipo sea tan balanceado como nos sea posible".



Mientras el head coach y sus colaboradores intentan mantener el equilibrio sin perder el caracter letal de su equipo, Atlanta United se prepara para visitar el sábado a Chicago Fire (8:30 pm ET | ESPN+), en su intento por arrebatar la primera posición de la Conferencia Este a New York City FC.



El segundo 'problema': ¿Vender o no vender a Miguel Almirón?

Desde su entrada efectiva a la MLS, hace poco más de un año, Atlanta United plantó bandera con una idea revolucionaria. En lugar de contratar a glorias del fútbol europeo para que finalicen sus carreras en América del Norte, lo que el club del estadio de Georgia haría (e hizo) sería traer a varios jóvenes valores sudamericanos -casi desconocidos en su momento en Estados Unidos- con la idea de aprovechar un par de buenas temporadas y luego transferirlos al mercado europeo.



En palabras más llanas, convencer a estrellas en desarrollo de Paraguay, Argentina y Venezuela -por mencionar los países de origen de los casos más patentes- de que su puerta de acceso (o de regreso, quizás) al fútbol del Viejo Continente estaba en Atlanta United. Un razonamiento que puede ser tremendamente beneficioso para el equipo del estado de Georgia, tanto en lo estrictamente deportivo como en lo económico.



Apenas unos días atrás, el presidente de Atlanta United manifestó que el club todavía no ha recibido ninguna oferta formal y por escrito por Miguel Almirón, su mejor futbolista. La afirmación de Darren Eales llegó poco después de que desde Paraguay llegaran versiones que señalaban que equipos "de Italia, España e Inglaterra" están interesados en el internacional guaraní. Nada que asombre demasiado, debido a que cuando Almirón se comprometió con el equipo estadounidense ya había llamado la atención de instituciones prestigiosas de Europa, como el Internazionale o el Arsenal.

Más pronto que tarde, Almirón pondrá rumbo hacia un club de ese tipo. El 10 lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Tanto el cuerpo técnico como la directiva de Atlanta United son concientes de esa situación. Lo que puede llamar la atención a más de uno es que -de alguna manera- el equipo norteamericano busca que eso ocurra para probar que puede funcionar de manera exitosa de acuerdo con su particular forma de manejarse. Es más, Martino sentiría a una futura transferencia de la joya de su plantel a Europa como un éxito personal.



"Desde mi punto de vista no es un retroceso para un jugador venir a la MLS", expresó 'Tata' meses atrás. "Lo que digo se va a confirmar el día que Atlanta venda a Miguel Almirón. Cuando Almirón sea vendido al fútbol europeo, que es algo que seguramente va a pasar, ahí descubrirán que acá los jugadores se pueden potenciar. SI el futbolista juega bien, no importa dónde actúe. No hay mucho más para hablar".

El círculo virtuoso que entrenador y dirigencia quieren imponer -fichaje en Sudamérica, aprovechamiento temprano del jugador en MLS, transferencia a Europa- tiene su primer eslabón en la casi imposible de evitar 'operación salida' de Miggy Almirón en los próximos meses. No se celebrará en los estadios, pero será una gran victoria para todo Atlanta United.



