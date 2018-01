"No es un retroceso para un jugador venir a la MLS", manifestó Gerardo 'Tata' Martino

En apenas un año de experiencia profesional, Gerardo Martino se ha convertido en un defensor acérrimo del trabajo que su equipo hace en la MLS. El ex seleccionador de Paraguay y Argentina viene de hacer una exitosa experiencia en 2017 al frente del equipo de Atlanta United FC, y volcó sus opiniones en diálogo con la cadena radiofónica RPP de Perú.

"Esta es una liga que está permanentemente en crecimiento, buscando mejorar, lo mejor para su futuro", valoró el rosarino. "Año tras año la evolución es contínua . Y ahora hay una fuerte participación de la contratación de futbolistas importantes del medio latino, de Sudamérica".



Esa 'participación' creció exponencialmente desde el ingreso de Atlanta United a la MLS. Un año atrás, el club del estado de Georgia contrató a tres jóvenes futbolistas sudamericanos como jugadores franquicia: el enganche paraguayo Miguel Almirón, el delantero venezolano Josef Martínez y el volante ofensivo Héctor Villalba. 'Tata' Martino da por tierra con quienes criticaron en su momento a esos futbolistas.



El FC Barcelona fichó al brasileño Paulinho Univision Deportes Network 0 Compartir

"Me río, porque que en Argentina se consideraba la carrera de un jugador retrocedía por ir a jugar a China... Y después resulta que el Barcelona paga por Paulinho -que estaba en China- 30 millones de euros", razonó el ex volante de Newell's Old Boys, entre otros equipos. "Son disparates que a veces inventan los periodistas. Desde mi punto de vista no es un retroceso para un jugador venir a la MLS", insistió. "Lo que digo se va a confirmar el día que Atlanta venda a Miguel Almirón. Cuando Almirón sea vendido al fútbol europeo, que es algo que seguramente va a pasar, ahí descubrirán que acá los jugadores se pueden potenciar. SI el futbolista juega bien, no importa dónde actúe. No hay mucho más para hablar".



Además, el laureado entrenador brindó algún tipo de confirmación sobre el fichaje de otro joven talento sudamericano, como Ezequiel Barco, quien llegará desde el Club Atlético Independiente de Argentina. "Ezequiel está firmando sus papeles. Seguimos trabajando en nuevas ideas para traer nuevos talentos a la MLS en lugar de jugadores que estén en las últimas etapas de sus carreras".



Por último, Martino desmintió haber aceptado un ofrecimiento de la federación de Ecuador y destacó el trabajo hecho por su compatriota Ricardo Gareca y la selección de Perú, que consiguieron la clasificación a la Copa del Mundo de este año.