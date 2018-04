Entrenador de LA Galaxy ve a Jonathan dos Santos con opciones de volver a jugar el fin de semana

CARSON, California -- Mientras Jonathan dos Santos expresa su optimismo con poder volver a las canchas este fin de semana, el entrenador del LA Galaxy quiere ser cauteloso y asegurarse de que el mexicano está completamente sano antes de competir.

Eso se desprende de las declaraciones de Sigi Schmid, director técnico del equipo angelino, tras el entrenamiento del martes. “Se realizó una resonancia magnética ayer [por el lunes] y tomaremos una decisión al final de la semana”, dijo el entrenador refiriéndose al caso del menor de los Dos Santos en MLS.

Jona estaba anunciado como inicialista el sábado, pero fue remplazado de la alineación justo antes de comenzar el partido ante Atlanta United FC (0-2). Tras la derrota, Schmid le dio a entender a los medios que no estaba seguro de lo que había sucedido con el mexicano.





Este martes, sin dar muchos detalles, aclaró el panorama. “Lo qué pasó, pasó muy rápido, él sintió algo cuando estaba calentando, hubo varias discusiones y la decisión que se tomó fue que no jugara”, explicó.

El volante no entrenó con el resto del grupo este martes, el equipo tiene libre el miércoles y será muy seguramente el jueves el día que marque la tendencia acerca de si estará o no listo para enfrentar el sábado a New York Red Bulls (10:30 p.m. ET, ESPN+).

“Hablé con él esta mañana (martes) y me dijo que se siente bien, pero lo llevaremos con cautela y analizando día a día”, aseguró Schmid. "Él se siente optimista, pero seremos cautelosos”, agregó el entrenador del LA Galaxy.



Obviamente el hecho de tener el Mundial tan cerca y poner en riesgo la participación de los hermanos Dos Santos por las lesiones es algo que se tiene en mente en el campamento del equipo. Pero el técnico fue contundente para asegurar que no cree que los hermanos se estén cuidando solo para la selección mexicana.





“Siempre he pensado que cuando un futbolista juega tratando de no lesionarse, se termina lesionado”, dijo el técnico nacido en Alemania al respecto antes de entrar al caso estricto de los Dos Santos. “Jona y Gio buscan jugar, no se trata de que se estén guardando o cuidando para no jugar”.

El entrenador no ahorró palabras en ese sentido. “Lo que les ha pasado es real y tenemos que lidiar con ello y tratarlo”. Y se puso del lado de sus jugadores para entender la situación, “Obviamente ellos necesitan también minutos de juego para asegurarse que están bien y en ritmo, sé que quieren jugar y mostrarse”.

Schmid recalcó que la decisión de tener o no a Jonathan en la convocatoria para el fin de semana será que se resolverá en sábado, si es que todo sigue como está. “Será una decisión muy probablemente del día del partido”, manifestó.



El entrenador se lamentó de que el menor de los dos Santos en LA Galaxy no hubiera estado ante Atlanta United y aceptó que de alguna manera afectó al equipo, “Jona y Kitchen (Perry, volante central de LA Galaxy), estaban creando una buena conexión en el medio campo, y obviamente que no estuviera Jona afecta el funcionamiento del equipo”.





Finalmente, el entrenador elogió el regreso de Giovani, “Ayuda mucho a nuestro equipo en la ofensiva y a 'Ibra' (Zlatan Ibrahimovic) con sus pases. Necesitamos a Gio”.

Y confirmó que de ser convocados por el seleccionado mexicano, los hermanos Dos Santos deberían presentarse cuando ‘El Tri’ abra su campamento “a finales de mayo”. Por ende, les quedarían un máximo de cinco partidos con el LA Galaxy antes de la Cita Orbital.