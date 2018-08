Ecuatoriano Romario Ibarra, tras su primer gol en la MLS: "Esperemos que sea uno de muchos"

Ibarra además aceptó que le cuesta el inglés, y reconoció lo bien que le han tratado en su nuevo equipo este mes y días que tiene de haber llegado. “Me encontré gente muy amable. Desde el primer día me trataron muy bien y eso sirve para estar contento, motivado, trabajar en los entrenamientos y los partidos”.

El ecuatoriano prometió que mientras empieza a marcar más goles, va a trabajar en el idioma. “El lenguaje es algo complicado porque no lo sé. Pero he estado ya tiempo en esto del fútbol y lo que me pide el profe yo lo entiendo”, apuntó antes de la promesa, “voy a tratar de aprender el inglés lo más rápido posible para adaptarme en esa parte que es la que cuesta un poco”.