Conoce al segundo venezolano en la historia del LA Galaxy y quien cuidará la espalda de los Dos Santos

Cinco países, cinco idiomas, dos seleccionados nacionales y una gran experiencia a sus espaldas. Eso es lo que trae con solo 27 años al LA Galaxy el internacional con Venezuela Rolf Feltscher, quien ya se sumó a la pretemporada del equipo de los hermanos Gio y Jona Dos Santos.

“Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de empezar a competir con el equipo”, le dijo a FutbolMLS.com el lateral derecho quien por estos días trabaja a un lado de sus compañeros tras realizarse un procedimiento dental que necesitaba atención.

El espigado defensor (1,84 metros) debutó a los 16 años en el Grasshopper de Suiza y tras jugar en su país natal y pasar por Italia, Alemania, España e Inglaterra, llega a la MLS . “Realmente es algo normal para mí cambiar de ambiente, son muchos años en Europa y vengo a uno de los clubes más grandes aquí”, explicó sobe los motivos del cambio. “Estoy listo para esta nueva etapa”.



Su experiencia le ha llevado a aprender además del suizo natal, francés, inglés, alemán y español, algo que se convierte en una ventaja para él y sus compañeros, pues se puede adaptar fácilmente al nuevo ambiente.

“El primer mensaje es que nos teneos que convertir lo más pronto posible en un equipo. Compartir, hablar fuera del campo y esas cosas en las que obviamente es una ayuda estas habilidades y nos harán mejores”, explicó el entrenador Sigo Schmid sobre el impacto personal de un hombre como Feltscher.

Obviamente siempre que un jugador con posibilidades de quedarse o llegar a Europa llega a la MLS, mas en una edad de competencia perfecta, regresan los rumores y críticas. Rolf tiene claro de dónde provienen. “La gente en Europa habla sin conocer la liga, se quedaron con la imagen del comienzo y no han seguido el proceso”.



Para él, entre los jugadores que se preocupan por informarse, el concepto es otro. “Yo estuve muchos años allá y se nota el mejoramiento de la MLS mucho, así que para mí es de verdad una nueva experiencia, igual de intensa, después de tantos años en Europa”.



Feltscher vive por ahora en un hotel, mientras encuentra residencia permanente, junto a su novia e hija de 4 años, ambas italianas. Un proceso que obviamente se hace lento en esta época de pretemporada, especialmente con el equipo viajando hacia Arizona a partir del domingo.

Él sin embargo, tiene ya la mente puesta en los objetivos al frente, entendiendo la mala campaña del LA Galaxy en 2017. “Sabemos el tipo de club que es el Galaxy y la necesidad de conseguir logros”, dijo aceptando además que no estaba enterado que era apenas el segundo venezolano desde 2004 en el equipo angelino (tras el paso de Alejandro Moreno).

“No lo sabía, por lo que no lo tuve en cuenta, pero me pone contento y me da responsabilidad”, aseguró.

Para el entrenador, las cualidades del venezolano son claras. “Es lateral derecho pero puede jugar en la izquierda, muy dinámico, de gran tamaño y muy bueno en el uno contra uno defendiendo”, explicó Schmid.



Feltscher dice que aún es muy temprano para saber exactamente lo que el entrenador le pedirá en el terreno de juego, pero se declaró listo para dar la batalla. “Es temprano para determinar cuál es mi papel con el equipo, pero obviamente la idea es que el entrenador nos exija a todos y yo estoy listo para lo que me pida”.



Tras haber nacido y debutado en Suiza, Feltscher representó a ese país en los seleccionados nacionales Sub 19 y Sub 21. Pero luego hizo el cambio para unirse al combinado venezolano en la categoría mayor (18 participaciones), con la cual estuvo presente en la Copa América Centenario 2016. Por ello, se le puede considerar parte de ese boom de venezolanos que están arribando a la MLS.

Él, remite esa tendencia a los cambios y el crecimiento de la MLS. “Creo que la liga y su crecimiento hace que esto pase, que jugadores cada vez mejores lleguen en el punto alto de su carrera y eso sube el nivel de competición”, explicó al tiempo que reconoció mantener contacto con algunos de los venezolanos que llegan al fútbol estadonunidense, aunque dijo que no conoce ni tiene contacto con su compatriota Giovanni Savarese, el entrenador de Portland Timbers.



Finalmente, respecto a la situación del país sudamericano, Rolf no quiso entrar en detalles pero se mostró enterado del tema. “No viví mucho tiempo en Venezuela, solo cerca de dos años y medio cuando estaba pequeño. Pero tengo familia allá y uno se da cuenta de la situación que se vive. Todos los días esperamos que cambie algo”.