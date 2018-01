Conoce al joven campeón paraguayo de 19 años que busca ser el heredero de Kaká en Orlando City

Josué Colmán aseguró que no pidió usar el número 10 que llevaba el retirado crack brasileño, pero se declaró honrado y orgulloso de vestirlo luego que su nuevo club se lo ofreciera.

La ola de jugadores jóvenes que han llegado desde Sudamérica a la MLS incluye a un campeón en Uruguay, un ganador de la Copa Sudamericana y un monarca de la primera división de Paraguay. Este último, Josué Colmán, es nuevo volante de Orlando City SC, tiene la enorme responsabilidad de reemplazar a ‘Kaká’ en el conjunto de 'los Leones'.

Colmán tuvo 48 apariciones y 4 goles con Cerro Porteño, equipo que dejó tras conseguir el título local en 2017. “Me sentí muy orgulloso, fue muy lindo”, le dijo Josué a FutbolMLS.com desde la pretemporada de su nuevo equipo. “Cuando llegó la opción de venir a la MLS, pensé que era una gran forma de irme tras haber salido campeón”.



El volante firmó por cinco años con el equipo violeta de Orlando y tiene claro que la actual fase forma parte de su proceso de crecimiento. “Lo vemos como un trampolín para llega a Europa”, contó. “Allá sabemos cómo está creciendo este fútbol y como la MLS va siendo tan competitiva”.



Pero reconoce que el futuro dependerá de lo que logre amasar en Orlando. “Los objetivos que tiene la organización son grandes y quiero ayudar a cumplirlos”, aseguró. “Orlando es un club que aspira a grandes cosas y voy a trabajar de la mejor manera para a fin de año poder lograr lo que nos proponemos”.

Por lo pronto, se adapta cada día más, empezando por el idioma en el que tanto él como el equipo ponen de su parte. “Hay palabras que le salen muy bien en español”, dijo Colmán de Jason Kreis, el entrenador de Orlando City. “Igual me ayudan con la traducción alguien del cuerpo técnico o un compañero, pero ya hay cosas en las que nos entendemos solos (con Kreis)”.

Josué confió que el uruguayo José Aja se ha convertido en su gran soporte. Desde la traducción, hasta orientarse, aunque no es el único. “También Yoshi (el internacional peruano Yoshimar Yotún) y otros que hablan español, también me ayudan mucho. Es admirable que estén pendientes de que me vaya bien”.



Sin embargo la relación con Aja va más allá. “Me invitó a vivir en su apartamento mientras me ubico. Estaba esperando la visa y ya cuando se termine la pretemporada creo que buscaré un lugar para mí”.

Colmán es un chico de familia y confesó que su prioridad una vez se ubique es poder traer a sus allegados. “La idea es que mi familia pueda visitarme, que se turnen para visitarme cada dos o tres meses”.

El nuevo talentoso de Orlando City es soltero y sin pareja, sus padres son separados y él tiene una hermana y un hermano menor, a los que dice les debe mucho. “Siempre me alentaron y apoyaron. Me debo mucho a ellos y por eso quiero que también ahora compartan esto”.



De vuelta a lo futbolístico, Kreis le ha ido dejando ya mensajes al paraguayo. “Me da consejos para mejorar, me pide que me mueva mucho y sea participe del fútbol del equipo. Yo trato de seguirle y hacer lo que me pide al máximo, para adaptarme al estilo que le gusta jugar”.

Las novedades en el trabajo ya van siendo notorias, al igual que en el estilo de juego. Pensando en el Cerro Porteño campeón que dejó, Colmán ya nota variables. “Ya sabemos que a Jason le gusta más la presión alta y la recuperación directa para atacar en comparación con el profe Leonel (Leonel Álvarez, entrenador de Cerro)”.

Y obviamente, así como en el futuro está Europa, el seleccionado paraguayo también se mantiene en la cabeza de David Josué Colmán Escobar, “Sigo soñando con selección como cualquier chico que quiere representar a los paraguayos”, dijo. "Trataré de ganarme un lugar y hacer bien las cosas bien aquí para que en cualquier momento, cuando se de la posibilidad, poder estar preparado e ir a selección”.



Finalmente Josué nos contó que varios ex compañeros y colegas de profesión en Paraguay se han comunicado para preguntarle cómo son las cosas y cómo acercarse a MLS. “Les gustaría tener una transferencia a un fútbol que crece tanto como MLS”, aseguró. “Les digo lo poco que conozco pero seguro a medida que pase el tiempo voy a poder darles más detalles”.

Colmán con el acento, sin el David, que según contó no lo usa nadie, ni en su casa para referirse a él, Josué quiere ser figura en Orlando, dar el salto a europa tras conseguir objetivos en MLS y soñar con la albirroja paraguaya por siempre.