Con Zlatan de vuelta y Jona a disposición, LA Galaxy viaja a Kansas City en busca de aumentar confianza

Con el regreso de Zlatan Ibrahimovic tras su suspensión, la confirmación de que Jonathan dos Santos está disponible, y el buen ambiente que da volver a la victoria, LA Galaxy viajó este martes hacia Kansas para enfrentar allí el miércoles (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+) a Sporting Kansas City .

Para Guillermo, quién espera ver resultados inmediatamente, también es importante pensar en lo que puede ser "la temporada completa y no solo un juego", dijo.

“Pero ahora tenemos dos partidos esta semana [miércoles ante SKC de visita y domingo de local ante New England Revolution]. Y es importante ganar ambos, para poder ir al break con mas confianza” , dijo.

El argentino no tiene en mente rotar demasiado la nómina, mas allá de las necesidades, al considerar que tiene razones de peso. “Creo que tenemos cinco días para recuperarnos, ellos (Sporting Kansas City) solo tres, y no me preocupa el estado físico porque creo que estamos bien fisicamente y descansados para jugar”, explicó.