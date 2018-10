Carlos Vela y su gran cambio desde que está en LAFC: “He mejorado en liderar un equipo”

LOS ÁNGELES, California -- En el fútbol hay novatos que no lucen como tal y líderes que se hacen, no nacen. Dos realidades que se pueden aplicar perfectamente al LAFC, su primera temporada en la MLS y el impacto del mexicano Carlos Vela en el equipo.

Con el cupo a Playoffs ya asegurado, el equipo Negro y Dorado de Los Ángeles busca a partir de este viernes (10:00pm ET) ante Houston Dynamo, la posibilidad de terminar primero en la Conferencia Oeste, en medio de una campaña en la que ha roto varios récords para una franquicia debutante.

Pero desde que el defensor se fue hacia Francia y Carlos regresó del Mundial, el papel del ex Arsenal y Real Sociedad se ha incrementado, hasta el punto que él mismo acepta haber crecido con las circunstancias.

“Lo que más he mejorado es liderar un equipo”, confesó este jueves el número 10 de LAFC al hablar de las cosas que han cambiado en su manera de manejarse día a día desde que llegó a la MLS.

“Aquí me he dado a la tarea, y el club me ha llevado, a que tenga un rol más importante”, dijo Vela antes de explicarse. “No solo jugar bien sino hacer que mis compañeros jueguen bien, que vean cómo pueden mejorar y aconsejarlos”, dijo.