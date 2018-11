Mohamed al Tri, ¿y por qué no?

Mientras no se sabe si Gerardo Martino juega con el tiempo y los intereses de México o Argentina, la duda carcome a un equipo que debe tener pronto humo blanco en las instalaciones de su federación. Y a esto nos referimos a tricolores y albiceleste.

No suena y no debe ser descabellado pensar en Antonio Mohamed como técnico del Tri. Irse al Celta lo habría descartado de la selección; pero si sigue en el abanico y si las cartas aún no terminan de estar echadas, la calidad, experiencia y currículum del Turco podría sembrarle cierta duda a los directivos aztecas.