Guardado destaca la experiencia y picardía que hay en el Tri para Rusia

Andrés Guardado confía que para la Copa del Mundo la clave de la selección mexicana será la experiencia y picardía que hay dentro del grupo , algo que no se ha tenido en los pasados mundiales.

“ Contra Holanda nos faltó esa picardía, y es eso lo que tiene este grupo ahora que hace la diferencia de pasar de ronda o no, creo que en ese sentido veo una selección muy madura y consciente, y un talento individual que hace mucho tiempo no había a nivel de selección¨, agregó el mediocampista.

¨Desde que tome la decision de ir a España hace una año ya pensaba en el Mundial y pienso que tiene que ser mi mejor torneo. Me siento orgulloso de como he ido madurando y evolucionando y me da mucha ilusión, porque posiblemente será mi última Copa del Mundo y realmente espero que sea la mejor¨, agregó Andrés Guardado.