El Tri pide a la afición mexicana no gritar “puto” en los estadios del Mundial

La federación hizo hincapié en pedirle a los aficionados mexicanos que no realicen el famoso grito "Ehhh... ¡Puto!" que ha causado sanciones para el Tri , pues quienes los realicen podrán ser sancionados por la policía rusa, ya que están prohibidas toda clase de insultos y ofensas .

Entre las cosas que no se permiten hacer destaca que no se pueden ingerir bebidas alcohólicas en las calles, no se pueden llevar banderas en plazas públicas, ni utilizar máscaras. También está prohíbo fumar en ciertos sitios públicos. La FMF pide dar importancia a este reglamento para evitar detenciones y problemas para los mexicanos que harán el viaje al país del Mundial.