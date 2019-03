Diego Reyes, ilusionado con la selección y sin cerrar puertas a Liga MX

Diego Reyes no olvida sus raíces americanistas. La Liga MX lo vio debutar en el futbol. Aunque su plan principal es permanecer en el balompié europeo, no descarta volver a México.

“Estoy muy contento y feliz, disfrutando de esta nueva etapa en el futbol de España. Ha sido un año movido profesionalmente hablando. Aprendí cosas, maduré después de no ir al Mundial de Rusia. Me fui a Turquía con ilusión, desafortunadamente no fue lo que realmente quise, pero estoy en un futbol que disfruto; la mejor liga del mundo a mi parecer”, agregó.