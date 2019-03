Gerardo Martino sostiene que con México, el futuro le ilusiona

"No creo que la gente se vuelva loca por un resultado positivo en un amistoso. Aspiramos a tener un ciclo que sea exitoso, a mi este equipo me ilusiona, el futuro me ilusiona", expresó de primera intención.

"No quiero cometer la injusticia de no decir algo o simplemente comparar. Salcedo viene a la liga local después de estar en Europa; si hubiera estado Héctor Herrera no hubiera jugado Carlos Rodriguez, si hubiera estado Vela o Tecatito no hubiera jugado Pizarro", comentó.