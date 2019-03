Diego Lainez, sin preferencias para verano

Diego Lainez, volante del Real Betis y la selección mexicana, está ilusionado. El verano del 2019 luce prometedor, pues tendrá la opción de jugar Copa Oro con el Tri mayor o el Mundial Sub 20. No obstante reveló que aún no sabe cuál de los dos disputará.

“Yo estoy a disposición de la selección y donde me requieran es donde estaré; hasta que no me comuniquen no sabré. Me hacen ilusión los dos torneos, pero esa decisión la toman otras personas. No sé cómo lo tengan planeado, pero soy un afortunado de estar acá”, dijo Lainez en charla con Univision desde la concentración del Tri.

Después de que México derrotó 3-1 a Chile en el primero de los amistosos dentro de esta Fecha FIFA (y encuentro en el que tuvo participación el propio Lainez), el juvenil destacó a Gerardo Martino y el buen inicio del proceso del estratega argentino.

“Es un gran entrenador, sabe bastante, y también es una gran persona. El equipo jugó muy bien desde el primer minuto; estoy contento de haber participado. Creo que lo estamos llevando de muy buena manera”.

SU ACTUALIDAD CON EL BETIS

Respecto a su aventura europea, el canterano del Club América descartó el estar desesperado por una aparente falta de minutos.

“Se hablaba de que no jugaba; solo no jugué dos partidos en dos semanas. Pero antes jugué diez en dos meses. Sí he tenido actividad. El Betis es la mejor opción. Estoy feliz de haber tomado esa decisión, por cómo estoy aprendiendo y creciendo en todos los aspectos", aseveró.

“Me he sentido muy bien en España y espero seguir aprendiendo y seguir jugando”, agregó Lainez, quien también enfatizó que Andrés Guardado ha sido de gran ayuda en el conjunto verdiblanco.



Por último, dejó en claro que, a pesar de todo lo que ha vivido a sus 18 años, intenta mantener los pies en la tierra.