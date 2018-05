Cámara Húngara: La pesadilla de Jeonju

Hace unas semanas recibí una llamada de mi amigo Fernando Rodríguez-Vila, antiguo colega en la cadena Fusion y fanático, como yo, del futbol. A pesar de que es madridista de hueso colorado (nadie es perfecto), hablar con Nando de futbol es siempre un deleite. Quizá por eso es que decidió comenzar un podcast futbolero previo a la Copa del Mundo. Se llama “We Came to Win”. Producido por los magos de Gimlet Media, el podcast se concentra en un momento específico – o un personaje memorable – para iluminar un capítulo más amplio de la historia futbolística. Nando me llamó para preguntarme si me gustaría participar en un episodio sobre México. Dije que sí sin indagar mucho más. “Quiero preguntarte por aquel partido de octavos de final del 2002 entre México y Estados Unidos”, me dijo. Me arrepentí de haber aceptado: ¿a quién le gusta pasar dos horas hablando de la más dolorosa derrota en la historia del futbol nacional? Pero los amigos son los amigos: una semana después respiré hondo y me senté frente al micrófono que sostenía la productora que Gimlet y Nando citaron en mi casa. De pronto, como si aquello que pasó hace 16 años estuviera ocurriendo de nuevo, me sentí otra vez en la sala de la casa de mis padres, de madrugada, viendo una catástrofe.