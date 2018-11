Argentina, puras lágrimas para el fútbol mexicano

Y cómo no recordar aquel derechazo furibundo de Gabriel Batistuta en la Copa América de 1993; cómo no llorar con el derechazo de Maxi Rodríguez en 2006; cómo no aplaudir el globito de Lionel Messi a Oswaldo Sánchez en la Copa América de 2007; cómo no golpearnos la cabeza con el error de Ricardo Osorio en el Mundial de 2010.