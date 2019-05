Rafael Márquez anunció su salida de la directiva del Atlas

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esa institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en estos momentos son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y qué tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”, informó Márquez.