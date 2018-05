Matías Almeyda estaría negociando su salida de Chivas

Los roces comenzaron tras informarle al ‘Pelado’ sobre el plantel con el que contaría para el siguiente torneo, en el que no figuraban Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota, entre otros jugadores y que no le cumplirían su lista de peticiones en cuanto a refuerzos, cuestión que no fue del agrado del argentino y comenzara su molestia.