De Anda confirma que la relación con Matías Almeyda está desgastada

Francisco Gabriel de Anda encendió aún más los rumores sobre la probable salida de Matías Almeyda de las Chivas.

En entrevista con ESPN, el Director Deportivo del 'Rebaño Sagrado' confirmó que la relación de Matías Almeyda con la directiva de Chivas, encabezada por Jorge y Amaury Vergara, se encuentra 'desgastada'; por lo mismo, aceptó que el argentino podría salir este mismo verano del timón del cuadro rojiblanco.

“Si Almeyda dice ya no voy, ya no sigo, yo no sé lo que va a decidir Almeyda; hay varios temas con Matías que yo no conocía, no sólo es el tema del plantel, su relación se ha desgastado con gente de la directiva”.

En una polémica entrevista, De Anda aseguró que se le planteará a Almeyda el panorama que existe actualmente en el club, el cual se desprenderá de futbolistas importantes, muy probablemente Rodolfo Pizarro, la figura del equipo, y que no se le cumplirá su lista de peticiones en cuanto a refuerzos; al final, si el 'Pelado' no está de acuerdo con la plantilla y no está conforme con los objetivos puestos, se le podría abrir la puerta de la institución.

“No sólo es el plantel, he sido claro con Matías en explicarle la política a seguir, no se le ha engañado, si Matías va a seguir, tendrá que entender el plantel que se va a conformar, y espero que el día de mañana, cuando inicie el siguiente torneo, no haya pretextos”.