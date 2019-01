Insaurralde: “La pasé mal y ahora quiero disfrutar este momento”

Además agradeció al grupo y a todos los que lo apoyaron durante el torneo pasado en el que no gozó de la confianza del cuerpo técnico.

“Al no poder aportarle al grupo desde adentro de la cancha traté de hacer mi trabajo desde afuera, en lo anímico, en lo grupal. Cuando terminó el torneo el grupo me lo agradeció mucho y eso a mí me hizo disfrutarlo más, el saber que desde afuera pude aportar aunque sea algo”, agregó.