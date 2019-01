El futuro de Insaurralde podría estar en Argentina

Además de las salidas de Joe Corona, Pedro Arce, Diego Lainez y la i nminente partida de Cecilio Domínguez , Cristian Insaurralde podría sumarse a las bajas del conjunto 'azulcrema' y es que Newell's old Boys ha entablado pláticas con la directiva del América para hacerse de los servicios del 'guaraní'.

Aunque las negociaciones comenzaron con buen pie, América decidió frenarlas debido a que aún no han concretado la llegada de ningún refuerzo y mientras no se hagan las incorporaciones, Miguel Herrera ha decidido tomar en cuenta al paraguayo, no obstante, la directiva le hizo saber al club rosarino que en cuanto puedan hacer oficial la contratación de un elemento de medio campo, las conversaciones podrían reanudarse.