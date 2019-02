Cota respalda al Rebaño: "Nunca tuve problema, me hicieron sentir como en casa"

"Yo me sentí muy bien. Lo que pasaba en el vestidor se queda ahí. Yo nunca tuve ningún problema me trataron muy bien desde que llegué, me hicieron sentir como en casa. No es malo decir lo que uno siente, pero hay formas", comentó el portero a su llegada a la Ciudad de México, donde León se medirá ante Pumas dentro de la jornada ocho del Clausura 2019 de la Liga MX.