"El mexicano es el peor enemigo del mexicano": José Juan Macías

“Llegas a uno de extranjeros, y todos tienen su plus y su contras, pero el vestidor de extranjeros he aprendido mucho porque no hay celos, no hay egos. Con los extranjeros me llevo súper bien, creo que nos hemos entendido demasiado bien”.



“Sí aprendí muchas cosas, pero también es un vestidor muy tenso, aparte de la presión que se maneja en Chivas. Yo nací desde abajo, y se han estado tocando temas que sí quiero dejar en claro. ‘Llegó al León y pesa más la playera de Chivas’. A mí no pesa ninguna playera, he estado en selección, en León y en Chivas, y puedo mostrar los goles que he hecho en Chivas, y no me pesa. Nací ahí, sé lo que es jugar Clásicos contra América y contra Atlas. Y a mis 17 años meter goles en Chivas, creo que no me pesa nada”.