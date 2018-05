Alejandro Arribas fue multado tras mostrar el dedo medio a aficionados

El español Alejandro Arribas deberá pagar una multa de 161, 000 pesos, unos 8,400 dólares aproximadamente, luego de mostrar el dedo medio a los aficionados de Pumas que les reclamaron el 1-4 en el juego de ida de los cuartos de final ante el América.

La Comisión Disciplinaria no solamente castigó económicamente al jugador de los Pumas, sino que además lanzó una advertencia sobre su comportamiento, invitándolo a que ese tipo de acciones no se repitan.



“Se advierte al jugador en cuanto a su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de incidentes se repitan, esta Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, informó el organismo que regula el comportamiento en la Liga MX.

Por su parte, el defensor ofreció disculpas por su comportamiento en las redes sociales.

“Los futbolistas debemos ser un ejemplo de valores fuera y dentro del campo, por eso quiero pedir disculpas por el error que cometí, de verdad, de corazón. Mi enfado no es con toda la afición de Pumas como quieren hacer creer. Mi enfado es contra un individuo que no paraba de insultarnos y atracarnos a mí y a mis compañeros, entiendo el enfado pero no las formas”, escribió Arribas.



