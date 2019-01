Valverde habló sobre los rumores que ponen a Vela en Barcelona

“Vela es un gran jugador que ya lo ha demostrado en esta Liga y no solemos hablar de jugadores que están en otros clubes y poco más, hay mucho ruido alrededor de cada nombre que sale y entiendo la pregunta y a que venís, pero poco puedo decir porque es jugador de otro club”, aseguró el estratega español.

Valverde sabe bien que su equipo necesita un refuerzo en la delantera, sin embargo, no pierde la paciencia, confía en los esfuerzos de la directiva y prefiere enforcarse en los elementos con los que el día cuenta, en vez de establecer su estrategia para conseguir los campenatos de La Liga, la Copa del Rey y la Champions League a partir de deseos.

"El club esta trabajando en posiblidades que pueda haber, ya veremos, no es tan sencillol como parece, pero vamos a ver si se puede hacer o si no, continuaremos con el que equipo que tenemos porque estamos contentos con todos, no es algo que esté ahí todos los pensando todos los días, si surge y nos puede beneficiar pues adelante”, aseveró el técnico.