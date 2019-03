Lionel Messi lanza un dardo a sus detractores: “Me van a seguir aguantando un poquito más”

“A los que no me quieren les digo que juego para mí, para mi familia, mis compañeros y los que realmente me quieren y disfrutan de lo que hago. Lamentablemente me van a tener que seguir aguantando un poquito más”, indicó al programa ‘El que abandona no tiene precio’ del 94.7 de FM.

“No somos un grupo que vende humo, no tenemos que estar diciendo continuamente que amamos a la Selección, lo demostramos de otra manera. Ya sabe todo el mundo que la amamos. Hicimos un montón de cosas, no decimos 'hicimos esto y lo otro'. Si no, yo no hubiese ido más a la Selección. Si a mí no me obliga nadie. Elijo yo estar en la Selección. Me tira seguir volviendo, quiero ganar algo, estuve muy cerquita y voy a jugar todas las cosas importantes”, sentenció.