Messi y la cruda pregunta de su hijo de seis años “¿Por qué te matan en Argentina?”

“Cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, mi familia y amigos. Mi hijo de seis años (Thiago) me dice '¿por qué te matan en Argentina?', y yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira videos en YouTube y le van llegando cosas. Me dice '¿por qué no te quieren en la Selección'. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar”, dijo al programa ‘El que abandona no tiene precio’ del 94.7 de FM.